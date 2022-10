La mossa di Letizia Moratti di auto candidarsi in Regione Lombardia ha spiazzato tutti. L'attuale vice presidente e assessore al Welfare non ha voluto nascondere le sue ambizioni: vuole correre per diventare il prossimo governatore della "locomotiva d'Italia". Ovviamente la mossa è spiaciuta soprattutto all'attuale inquilino dell'ultimo piano del Palazzo Lombardia, Attilio Fontana, che è pronto al suo secondo mandato, forte anche dell'appoggio del segretario leghista Matteo Salvini.

Che cosa sta succedendo? Lo abbiamo chiesto a Roberto Formigoni, che la Lombardia la conosce bene, avendola guidata dal 1995 al 2013 e che, ancora oggi, è un attento osservatore delle dinamiche che si muovono sul territorio.

Letizia Moratti è entrata in Regione Lombardia nel gennaio dell'anno scorso, in un momento complicato a causa della pandemia. Lei ha detto che la presidenza della Regione Lombardia le sarebbe stata "promessa". Chi è stato a farle questa promessa?

Me lo domando anche io. Con...