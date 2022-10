I risultati delle elezioni politiche hanno abbastanza seguito le previsioni dei sondaggi. Ha vinto il centrodestra con il 44 per cento dei voti, trascinato, come dicono tutti, dalla costanza e coerenza di Giorgia Meloni, che ha portato il suo partito dal 4 per cento del 2018 al 26. Degli altri partiti della coalizione, la Lega è “crollata” sotto il 9 dal 17 delle elezioni precedenti, Forza Italia ha “resistito” con poco più dell’8 dal 14, Noi Moderati è sotto l’uno essendo prima poco sopra l’uno. La coalizione concorrente di centrosinistra si è fermata al 26 per cento, non avendo il Pd superato la soglia che si era dato del 20 ed essendo rimasti gli altri partiti, +Europa e Verdi intorno al 2-3; c’è da dire che nelle elezioni del 2018 il centrosinistra aveva ottenuto il 22 per cento dei voti. Azione, il partito-coalizione di Calenda e Renzi, non ha raggiunto l’agognato 10, essendosi arrestato a poco meno dell’8; anche qui c’è da dire che fino a un mese fa questo partito non c...