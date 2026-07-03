No, Di Pietro no

Sembra di essere tornati indietro di trent'anni, quando sui muri di Milano spuntarono le scritte "Di Pietro sindaco". Erano gli anni di Tangentopoli e il Tonino nazionale - uno che in procura chiamavano "Zanzone" - s'era trasformato in una via di mezzo tra Superman e Robin Hood, con il codice di procedura penale come mantello. A San Siro i tifosi cantavano «Di Pietro è meglio 'e Pelé» e in tutta Italia i quotidiani facevano a gara a innalzare peana in suo onore. Come ha spesso ricordato il suo biografo (non ufficiale) Filippo Facci, L’Europeo distribuiva adesivi tondi con scritto “Forza Di Pietro”, Famiglia Cristiana arrivava a sostenere che il suo impegno avrebbe fatto la gioia di Leonardo Sciascia, Tv Sorrisi e Canzoni lo metteva in copertina con un imperativo sentimentale — “Di Pietro facci sognare” — e Il Venerdì di Repubblica lo inseriva in un sondaggio surreale: “Tra questi personaggi chi proporrebbe come santo?”. Ecco. Quando qualche giorno fa Daniela Santanchè ha buttato lì, co...