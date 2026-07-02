La pubblica amministrazione merita il meglio

Quando incontriamo il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, a Roma, è metà giugno. Il Senato sta per trasformare in legge la riforma del merito nella Pa – approvata poi pochi giorni dopo – fortemente voluta da Zangrillo per cambiare un’organizzazione che, fino a qualche anno fa, agli occhi dell’opinione pubblica era quella dei film di Checco Zalone, posto fisso e burocrazia. Percezione che sta cambiando, come racconta la Commissione europea e come conferma il ministro, che in un’ora di colloquio parla a Tempi della sua idea di pubblica amministrazione, della volontà di puntare sui giovani, dell’ammirazione per l’enciclica di Leone XIV, del futuro del governo e di quello di Forza Italia, partito che sta contribuendo a rinnovare. L’idea di introdurre il merito nella pubblica amministrazione può sembrare quasi un azzardo. È davvero possibile farlo? Innanzitutto è una necessità: dobbiamo lavorare per una pubblica amministrazione efficiente, capace di assolvere alla sua ...