Viviamo nel tempo delle generalizzazioni, delle persone in carne ed ossa trasformate in astrazioni politiche e morali, degli amalgami del #MeToo, che mette sullo stesso piano la parola sconveniente detta da un signore un po’ brillo a una signora e lo stupro. Colpa dei tempi rivoluzionari che viviamo, tempi intrinsecamente antiletterari: «Nei tempi ordinari ci sono due antidoti alla scomparsa del particolare nel generale: la letteratura e il diritto. L’attenzione alle differenze e il rifiuto di pensare massificando, che caratterizzano l’approccio giuridico e l’approccio letterario dell’esistenza, ci preservano dall’ideologia. Nei periodi rivoluzionari, questa umanità e questa perspicacia sono spazzate via dal dilagare di una pietà spietata», scrive Alain Finkielkraut nel suo ultimo libro, uscito per Stock qualche settimana fa e intitolato, appunto, L’après littérature, “il dopoletteratura”.

L’accademico di Francia si riconosce nelle parole che il professore di lettere indirizza a Nathan Zuckermann, personaggio del romanzo di Philip Roth Ho sposato un comunista: «L’arte come arma? L’arte che prende debitamente posizione su tutti gli argomenti? L’arte che si farebbe avvocato del bene comune? Come vi è venuto in mente? Chi vi ha detto che l’arte è una questione di slogan? Chi vi ha detto che l’arte è al servizio del “popolo”? L’arte è al servizio dell’arte, altrimenti non meriterebbe alcuna attenzione». E di suo aggiunge: «Scrivere un testo teatrale o un romanzo non è essere al servizio di una causa: né la causa ebraica, né la causa operaia, né la causa dei neri, né la causa delle donne, né la causa delle minoranze. Tutte eccellenti le une più delle altre, queste cause sono per essenza generalizzatrici. La letteratura, al contrario, non riguarda che casi particolari: “Mantenere in vita il particolare in un mondo che semplifica e generalizza, è la battaglia in cui impegnarsi”».

Raggiunto telefonicamente, Finkielkraut ha risposto alle nostre domande.

Lei scrive che viviamo nel tempo del “dopoletteratura”, cioè in un tempo nel quale la letteratura non gioca più un ruolo nella formazione dello spirito umano. Tuttavia molti romanzi sono scritti e pubblicati ogni anno in Occidente, e il numero dei lettori non smette di aumentare. Che cosa sarebbe cambiato?

Lei ha ragione, il numero dei libri aumenta costantemente, a ogni nuova stagione letteraria vengono pubblicati romanzi sempre più numerosi. È un segno di buona salute? Non lo so. Forse, come si chiede Kundera, «la letteratura si sta suicidando per mezzo di una proliferazione insensata?». Aggiungo che sono sempre meno i lettori che si accostano ai libri per imparare qualcosa di sé e del mondo, perché già lo sanno o credono di sapere già tutto. Si definiscono “risvegliati” (woke), cioè consapevoli di tutte le discriminazioni e di tutte le ingiustizie. Questa è la cosa che è cambiata: il presente basta a se stesso. L’umanesimo si appoggiava sulla convinzione che i testi antichi hanno qualcosa da dirci, mentre oggi questa idea tende a scomparire e i registi teatrali si impadroniscono delle opere classiche e le mettono in scena per far dire loro quello che essi stessi pensano. O meglio, per fargli dire quello che il presente pensa in loro.

Fra le tante espressioni ben cesellate di questo libro c’è quella di “nichilismo compassionevole”. Cosa vuol dire?

La democrazia proclama molto giustamente l’uguale dignità delle persone. Ma oggi si arriva, per sollecitudine verso l’umanità, a predicare l’uguale dignità delle culture, e all’interno di ogni cultura l’uguale dignità di tutte le opere e di tutte le pratiche. Le gerarchie sono percepite sempre più come insulti all’uguaglianza. In nome dei diseredati, l’eredità è giudicata obbrobriosa. Questo è il nichilismo compassionevole.

“Neo-femminismo semplificatore” e “antirazzismo delirante”, come lei li definisce, sono i prodotti o i produttori del mondo post-letterario?

Prodotti o produttori, non saprei dirlo. Ciò che in ogni caso l’antirazzismo ideologico e il nuovo femminismo condividono è l’odio per la letteratura, o più precisamente per la visione del mondo che la letteratura porta con sé. I romanzi e le tragedie esplorano la pluralità umana; ora, per i pensatori di questi movimenti che si ritengono critici, non ci sono che due protagonisti sulla terra: i dominatori, divenuti intercambiabili, e i dominati, che vivono, tutti e tutte, la stessa sofferenza. Ma «tutta l’arte degna di questo nome afferma instancabilmente che il mondo riposa sull’individuo. Il grande oggetto dell’arte sarà sempre l’individuo col suo proprio volto e col suo proprio nome», ha scritto il romanziere israeliano Aharon Appelfeld. I terribili semplificatori che oggi conducono le danze non conoscono l’individuo, ma soltanto esemplari o rappresentanti: il maschio bianco da una parte, e tutte le sue innumerevoli vittime dall’altra.

Oggi, soprattutto dopo l’adozione da parte dell’Unione Europea del Piano di ripresa e resilienza che di fatto mutualizza i debiti nazionali, i sovranisti e i populisti sono additati come gli unici nemici del progresso e della diversità, come coloro che potrebbero precipitare il ritorno del fascismo. Lei scrive che non bisogna confondere la paura dello straniero e dell’immigrato col dolore di diventare stranieri in casa propria. Per cui, dice, «non è criminalizzando il dolore, ma dandogli uno statuto e cercando i mezzi per rimediarvi che si dovrebbe sbarrare la strada alle cattive inclinazioni». Che cosa intende dire?

La civiltà europea e le nazioni che la compongono, alla luce delle attuali tendenze, persevereranno nel loro essere o sono condannate a scomparire? La grande metamorfosi che si annuncia sotto il nome di “diversità” porterà la felicità o la frammentazione e la violenza? Queste domande, perfettamente legittime, fanno molta fatica a farsi ascoltare. Al loro riguardo si parla di ritorno ai vecchi demoni, si denuncia la “peste bruna”, ci si mobilita contro la bestia immonda il cui ventre è ancora fecondo. Coloro che si esprimono così accusano la cultura europea di tutti i mali del mondo al solo fine di distruggerla, e si dedicano a decostruirla. Detto in altre parole: vogliono accelerare la sua fine. Erede spirituale dei grandi pensatori dell’Europa centrale (Leszek Kołakowski, Czesław Milosz, Milan Kundera), combatto con tutte le mie forze questa barbarie sofisticata.

La sollecitudine odierna per l’ambiente avrebbe dovuto generare poesia e infondere uno slancio poetico anche a livello di azione politica. Ma al contrario, si oscilla fra il cinismo dei leader mondiali che, come quelli cinesi e russi, nemmeno partecipano ai negoziati internazionali, le assurdità come i 100 miliardi di alberi da piantare nel giro di nove anni secondo un documento del G20, e le smorfie rabbiose di Greta Thunberg. Perché?

Come ha scritto Yves Bonnefoy, c’era una volta una solidarietà istintiva fra la poesia e la natura. I poeti elaboravano una totalità significante per una terra abitabile. Purtroppo siamo entrati in un’era post-poetica. I poeti si tacciono, e Greta Thunberg ha preso il posto di William Wordsworth, di John Keats o di René Char. E le pale eoliche, questi mastodonti orribili, sfigurano i nostri paesaggi. L’ecologia post-poetica contribuisce all’inabitabilità del mondo. È un avatar della tecnica scatenata.

Che cosa si può fare oggi per restituire alla gente il gusto delle sfumature, della singolarità, della particolarità, dell’ambivalenza, dell’ambiguità, che era il proprio della letteratura?

Spetta alla scuola insegnare la cultura, trasmettere quella che Malraux chiamava «l’eredità della nobiltà del mondo». Ma essa assolve sempre meno bene questo compito. E diventa, soprattutto in Francia, un luogo di indottrinamento dove il sospetto prende il posto dell’ammirazione e si dà la caccia agli stereotipi di genere piuttosto che studiare, con umiltà, Anna Karenina di Tolstoj o la Bérénice di Racine, queste opere meravigliose.

