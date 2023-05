“La verità è divisiva”. Innanzitutto lo dicono quelli che alla verità non credono o credono poco, pensando che si debba avere delicatezza e riguardo per quelli che potrebbero non essere d’accordo. Non quelli che non sono d’accordo, ma che potrebbero non essere d’accordo. Secondo me tra il non credere o il credere poco alla verità non c’è molta differenza. La fede nella verità segue la legge del tutto o nulla, o ci si crede, oppure no. Una delle ragioni della sfiducia nella verità, forse la principale, è che la verità è così grande, così complessa da essere irraggiungibile, per cui chiunque pensi di comunicarla, cioè in qualche modo possederla, fa un atto di enorme presunzione, insopportabile. «Dio [cioè la verità], se c’è, non c'entra», dice Cornelio Fabro della mentalità prevalente; non vale la pena pronunciarsi su di essa, perché è impossibile.

Mi chiedo che cosa questi atei o agnostici pensino del valore di ciò su cui riflettono, parlano o addirittura scrivono. Si tratta d...