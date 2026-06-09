Festival dell’Umano tutto intero. “Ben venga, mia sorella vita”
Il 16 e 17 giugno 2026 si svolgerà a Roma la terza edizione del Festival dell’Umano tutto intero, promosso dall’associazione Ditelo Sui Tetti.
Il 16 e 17 giugno 2026 si svolgerà a Roma la terza edizione del Festival dell’Umano tutto intero, promosso dall’associazione Ditelo Sui Tetti.
Un programma ricco di incontri e testimonianze per riflettere sulle sfide del nostro tempo.
Ispirato alla figura di san Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della sua morte, il Festival propone un “pellegrinaggio esistenziale” attraverso cinque grandi temi: la giovinezza, il conflitto, le fragilità, l’essere figli e il centuplo, con la partecipazione di oltre cento relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura, dell’associazionismo, della Chiesa e delle professioni.
Qui il programma completo.
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