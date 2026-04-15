Vogliamo aiutare i Paesi poveri? Smettiamola di dare priorità al clima

Appunti e idee per i summit primaverili di Fmi e Banca mondiale in corso a Washington: basta con le fissazioni tipiche delle élite occidentali, bisogna investire su istruzione, sanità e accesso all'energia

Questa settimana a Washington più di 10.000 delegati, ministri delle Finanze e banchieri centrali si riuniscono per gli incontri primaverili della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. L’obiettivo dichiarato è accelerare lo sviluppo globale, promuovere la crescita economica e sollevare miliardi di persone dalla povertà.

Quella missione resta fondamentale. Ma troppe istituzioni dello sviluppo hanno perso di vista ciò di cui i più poveri del mondo hanno realmente bisogno. Forti dei finanziamenti dei contribuenti dei paesi ricchi, danno sempre più priorità a preoccupazioni tipiche delle élite occidentali — genere, questioni sociali e cambiamento climatico — invece che alle basi che contano davvero: istruzione migliore, sanità e accesso affidabile all’energia.

Sempre più soldi alla “finanza climatica”

In nessun ambito questo scollamento è più evidente che nella crescente ossessione per il clima. La Banca mondiale sottolinea con orgoglio che nell’ultimo anno fiscale il 48 per cento dei suoi finanziamenti è stato destinato alla cosiddetta “finanza climatica”, in aumento rispetto al 44 per cento dell’anno precedente e oltre l’obiettivo interno del 45 per cento. Va riconosciuto che l’istituzione evidenzia come questi progetti possano produrre benefici che vanno oltre il clima, ma ciò significa comunque che oltre 39 miliardi di dollari sono stati reindirizzati verso iniziative legate al clima.

Considerando tutte le banche multilaterali di sviluppo, la spesa per iniziative climatiche nei paesi a basso e medio reddito ha superato gli 85 miliardi di dollari nel 2024. La Banca africana di sviluppo si è spinta ancora oltre: la finanza climatica rappresenta ormai il 49 per cento del suo portafoglio e per il 2025 ha annunciato l’obiettivo di integrare considerazioni climatiche nel 100 per cento dei progetti.

Si tratta di una profonda allocazione sbagliata delle risorse. Quando agli africani si chiede direttamente quali siano le loro principali preoccupazioni, il cambiamento climatico quasi non compare. Un’indagine Afrobarometer condotta in 39 paesi africani, su oltre 50.000 intervistati, mostra che le priorità sono disoccupazione, economia, sanità, istruzione, povertà, strade, elettricità, fame e corruzione. Il clima si colloca quasi in fondo: al trentunesimo posto su 34.

Non si aiutano i poveri occupandosi di clima

Se un bambino può morire questa notte per una malattia prevenibile, nessuna famiglia si preoccupa di ridurre di una frazione di grado la temperatura globale tra cent’anni. I delegati benestanti riuniti a Washington — i cui figli godono già di ottima sanità, nutrizione e istruzione — possono permettersi di concentrarsi su differenze di temperatura nel lungo periodo. Possono persino convincersi di aiutare i poveri occupandosi di clima, ma non è così. Questo è uno slittamento di missione, ed è immorale.

Prendiamo un’iniziativa simbolo: il piano della Banca mondiale e della Banca africana di sviluppo per portare elettricità a 300 milioni di africani entro il 2030. L’obiettivo è valido, ma l’attuazione lascia a desiderare. Nonostante la retorica di un approccio “a tutte le fonti”, gran parte del piano energetico “Mission 300” sembra essere costruita soprattutto sulle rinnovabili, indipendentemente dal fatto che questa sia davvero la soluzione più efficace per l’Africa.

Energia abbondante, affidabile ed economica è la base della prosperità. Il resto del mondo funziona ancora grazie ai combustibili fossili, che forniscono l’81 per cento dell’energia globale e oltre il 60 per cento dell’elettricità. Le banche di sviluppo dovrebbero finanziare ciò che funziona per gli africani, non ciò che soddisfa l’ideologia climatica dei paesi ricchi. Solare ed eolico possono avere un ruolo dove sono convenienti, ma non sono ancora in grado di garantire l’elettricità continua e accessibile necessaria per l’agricoltura e l’industria. Gas e carbone restano il ponte più realistico verso la prosperità per centinaia di milioni di persone.

La differenza tra retorica e risultati concreti. Idee per Fmi e Banca mondiale

I dirigenti delle istituzioni di sviluppo dovrebbero ricordare che ciò che conta non è la retorica vuota o slogan come “garantire un pianeta vivibile”, ma i risultati concreti. La buona notizia è che esistono opzioni molto migliori rispetto ai progetti climatici di facciata.

Invece di destinare risorse a iniziative climatiche con ritorni limitati, la Banca mondiale, il Fmi e le altre istituzioni dovrebbero dare priorità a investimenti ad alto impatto e con benefici comprovati.

Nei paesi poveri, 334 milioni di bambini della scuola primaria — il 79 per cento del totale — non apprendono le basi di lettura, scrittura e matematica. Insegnare ai bambini secondo il loro livello, utilizzando tablet e software a basso costo, richiede appena 31 dollari per studente all’anno e triplica i risultati dell’apprendimento. Il risultato è un aumento di circa 2.000 dollari nei guadagni nel corso della vita per ogni bambino. Ogni dollaro investito genera 65 dollari di benefici sociali.

I poveri del mondo meritano più del “virtue signaling”

Un altro ambito ad alto impatto è la riforma dei diritti di proprietà fondiaria. Garantire titoli di proprietà sicuri permette agli agricoltori di investire nella terra, accedere al credito e aumentare la produttività. Ogni dollaro speso genera oltre 18 dollari di benefici sociali.

Anche alcuni interventi sanitari producono risultati enormi a costi contenuti. Combattere tubercolosi e malaria — due delle principali cause di morte nei paesi in via di sviluppo — può salvare oltre un milione di vite con pochi miliardi di dollari. Ogni dollaro investito restituisce più di 45 dollari in benefici grazie alle vite salvate e alla maggiore produttività.

Queste non sono idee astratte. Sono politiche concrete, ad alto rendimento, che rispondono direttamente alle priorità espresse dagli stessi poveri. Le istituzioni dello sviluppo hanno sempre più dimenticato che ogni decisione implica scelte e che è necessario valutare costi e benefici delle politiche. Devono tornare a fare tesoro delle analisi dei propri economisti e adempiere al loro compito: promuovere un progresso reale — crescita economica, riduzione della povertà e miglioramento delle condizioni di vita oggi — invece di inseguire costose distrazioni.

I più poveri del mondo meritano di meglio del semplice “virtue signaling” a distanza. È tempo che la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e il sistema multilaterale tornino alle basi: sviluppo reale, non politica climatica.