La Cop30 e l’inutile ossessione dell’Occidente per il clima

Mentre il vertice Onu si avvia alla conclusione tutti fingono di non vedere che ormai i tagli alle emissioni dei paesi ricchi hanno un impatto sempre minore sui cambiamenti climatici. È ora di investire sull'innovazione

Mentre il vertice sul clima Cop30 si avvia alla conclusione a Belém, nel cuore amazzonico del Brasile, gli attivisti se ne vanno dopo due settimane di foto nella foresta pluviale, proteste e discorsi appassionati sulla necessità di tagliare le emissioni. I partecipanti hanno però evitato la realtà più scomoda: le azioni dei paesi occidentali — Italia compresa — hanno un peso sempre minore sul percorso futuro del riscaldamento globale.

Le emissioni prodotte dai paesi ricchi contano sempre meno

Per decenni i governi occidentali, soprattutto in Europa, hanno dato priorità al taglio della Co2 rispetto alla crescita economica, spendendo trilioni di dollari per convincere i consumatori ad adottare l’auto elettrica e accettare energia eolica e solare più costosa e meno affidabile. Tutti questi sforzi, costosissimi, stanno ottenendo risultati minimi.

Il ritmo globale di decarbonizzazione (misurato come emissioni di Co2 per unità di pil) è rimasto praticamente invariato dagli anni Sessanta, senza alcun cambiamento dopo l’Accordo di Parigi del 2015. Le emissioni mondiali sono aumentate e nel 2024 hanno raggiunto un nuovo record storico. Nonostante ciò, gli attivisti climatici chiedono — in modo del tutto irrealistico — che il mondo quadruplichi il suo tasso di decarbonizzazione.

Perché le emissioni continuano a crescere nonostante Unione Europea e Stati Uniti abbiano speso oltre 700 miliardi di dollari nel 2024 in investimenti “verdi”, tra pannelli solari, turbine eoliche, batterie, idrogeno, auto elettriche e reti elettriche? Perché le emissioni del mondo ricco contano sempre meno per il clima del XXI secolo.

La neutralità climatica dell’Occidente non salverà il clima

Se l’Occidente ha dominato le emissioni nei secoli passati, la quasi totalità delle emissioni future arriverà da Cina, India, Africa, Brasile, Indonesia e molti altri paesi che stanno uscendo dalla povertà. Uno scenario recente mostra che, con le attuali politiche, solo il 13 per cento delle emissioni di Co2 del resto del secolo proverrà dai paesi ricchi dell’Ocse.

La promessa dell’Occidente di arrivare alla neutralità climatica nel 2050 costerà centinaia di trilioni di dollari e servirà a poco. Molto probabilmente, queste politiche sposteranno soltanto la produzione ad alta intensità energetica nel resto del mondo, con un impatto minimo sulle emissioni complessive — esattamente come abbiamo visto nel caso della produzione di batterie per auto elettriche, trasferita in gran parte nell’economia cinese alimentata a carbone.

Se i paesi ricchi cercano di correggere questo effetto introducendo dazi di frontiera sul carbonio, i costi aumenteranno ulteriormente sia per i paesi ricchi sia per quelli poveri, privando questi ultimi della possibilità di crescere grazie alle esportazioni.

Se assumiamo — con un ottimismo quasi irrealistico — che l’Occidente riesca davvero a eliminare tutte le proprie emissioni entro il 2050 senza ulteriori “fughe di carbonio”, la riduzione delle emissioni globali per tutto il secolo sarebbe appena dell’8 per cento. L’effetto sulla temperatura globale sarebbe minuscolo, come mostra il modello climatico dell’ONU: entro il 2050 l’Occidente ridurrebbe l’aumento della temperatura globale di appena 0,02 °C. Persino alla fine del secolo, la riduzione sarebbe inferiore a 0,1 °C.

Cop30, Belem, Brasile, 7 novembre 2025 (Ansa)

La Cop30 e l’importanza dell’innovazione

Nonostante questa irrilevanza, i vertici sul clima e gli attivisti continuano a concentrarsi ossessivamente su ciò che dovrebbero fare i paesi ricchi. I manifestanti si incollano alle autostrade in Europa e negli Stati Uniti, ignorando quasi del tutto la Cina e completamente l’India, l’Africa e il resto del mondo.

Non c’è da stupirsi: il loro messaggio di sacrificio non farà molta strada in paesi che vogliono disperatamente uno sviluppo basato sull’energia. Le nazioni più povere non guardano all’Occidente desiderando imitare l’enorme debito climatico della Germania, i blackout “verdi” della Spagna o i prezzi record dell’elettricità nel Regno Unito.

Esiste un approccio molto più economico ed efficace: l’innovazione. Nella storia, l’umanità non ha risolto le grandi sfide imponendo rinunce, ma innovando. Quando negli anni Cinquanta Los Angeles era soffocata dallo smog, non abbiamo vietato le auto: abbiamo inventato il catalizzatore che le ha rese più pulite. Quando negli anni Sessanta una parte del mondo rischiava la fame, non abbiamo imposto di mangiare meno: abbiamo creato colture più produttive.

Le innovazioni che mancano per l’energia verde

Ora servono innovazioni simili per l’energia verde — ma il mondo sta quasi ignorando la ricerca. Nel 1980, dopo gli shock petroliferi, i paesi ricchi investivano più di 8 centesimi ogni 100 dollari di PIL nella ricerca energetica. Con il calo dei prezzi del petrolio, gli investimenti sono scesi. Quando le preoccupazioni climatiche sono aumentate, nella corsa a sovvenzionare solare ed eolico inefficaci abbiamo trascurato l’innovazione. Nel 2023 i paesi ricchi investivano ancora meno di 4 centesimi ogni 100 dollari di PIL. In totale, gli investimenti “ricchi” nella ricerca verde ammontano a soli 27 miliardi di dollari — meno del 2 per cento della spesa verde complessiva.

L’Occidente dovrebbe portare questa cifra ad almeno 100 miliardi l’anno. Ciò permetterebbe di puntare su tecnologie potenzialmente rivoluzionarie: reattori nucleari di quarta generazione, piccoli e modulari; produzione di idrogeno verde e processi di purificazione dell’acqua; batterie di nuova generazione; petrolio CO2-free ricavato dalle alghe; cattura della CO2; fusione nucleare; biocarburanti di seconda generazione e migliaia di altre possibilità.

Ma i leader mondiali sono fissati con le emissioni

Nessuna di queste tecnologie è oggi efficiente, ma l’innovazione deve solo renderne una — o poche — più conveniente dei combustibili fossili, e il mondo intero adotterà spontaneamente la nuova soluzione. Inoltre, la ricerca costerebbe una frazione minima rispetto alle politiche attuali e agli impegni futuri per lo zero netto: con la R&D verde si può fare molto di più spendendo molto di meno.

Purtroppo, i leader che hanno volato nella foresta pluviale brasiliana per il summit restano fissati con obblighi e sussidi, ignorando la forza della ricerca intelligente. È tempo che l’Occidente riconosca il suo peso ormai limitato e abbandoni le spese inutili per puntare su investimenti tecnologici capaci di produrre risultati reali.