A 100 anni luce dalla Terra c’è un sistema di sei pianeti che ruotano in perfetta armonia attorno alla stella HD 110067 nella costellazione della Chioma di Berenice. I titoli più belli parlano di un valzer cosmico perché il dato eclatante della recente scoperta è proprio la sincronia di rotazione dei sei pianeti. Tecnicamente si dice che sono in perfetta risonanza orbitale, ed è rarissimo poter osservare quest’armonia perché esiste al momento di formazione dei sistemi planetari, ma poi scompare perché col passare del tempo le orbite vengono perturbate da diversi fattori e – metaforicamente – i pianeti non ballano più insieme.

«Riteniamo che solo l’un per cento di tutti i sistemi rimanga in risonanza», ha dichiarato il professor Rafael Luque dell’Università di Chicago, coordinatore del team che ha documentato la scoperta con una pubblicazione su Nature. «Ci mostra la configurazione originaria di un sistema planetario che è rimasto intatto».

Guardare come guardava Dante, in...