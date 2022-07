«Quello che è successo è semplicemente inimmaginabile. Come si possono uccidere uomini, donne, bambini indifesi riuniti in preghiera?». La voce di monsignor Judo Arogundade, vescovo della diocesi di Ondo, nel Sud della Nigeria, è risuonata fino a Washington. Il prelato ha parlato a fine giugno al vertice internazionale sulla libertà religiosa, negli Stati Uniti, per chiedere alla comunità internazionale di aiutare il suo paese a sradicare il terrorismo. L’ultimo attentato, in ordine di tempo, è uno dei più gravi della storia della Nigeria e ha funestato la sua diocesi la domenica di Pentecoste. Lo scorso 5 giugno un numero ancora imprecisato di terroristi ha attaccato la chiesa di San Francesco Saverio nella città di Owo, aprendo il fuoco sui cristiani durante la Messa, uccidendo 41 fedeli e ferendone altre decine. Nessuno degli aggressori è ancora stato arrestato né identificato, nonostante le promesse del governo federale guidato dal presidente musulmano di etnia Fulani Muh...