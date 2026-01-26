L’app più scaricata in Cina nelle ultime settimane si chiama “Are you dead?” (“Sei morto?”) e funziona in modo simile ai sistemi salvavita per anziani: se per due giorni consecutivi non fai il check-in, parte automaticamente una notifica ai contatti di emergenza. A usarla sono soprattutto giovani che vivono soli nelle grandi città. Ed è singolare, in un ecosistema già saturo di strumenti digitali pensati per segnalare continuamente il nostro “esserci”. Una possibile chiave di lettura sta nel nome dell’app. A prima vista, sarebbe sembrato più rassicurante rovesciare la domanda: “Sei vivo?”. Ma in un paese in cui nominare esplicitamente la morte resta un tabù culturale, vedere comparire sullo schermo la parola indicibile ha un impatto più forte. Forse è proprio da lì, da un click così brutale, che si comincia a fare i conti con ciò che normalmente si rimuove. Colpisce soprattutto il bisogno che quest’app sembra intercettare. La rassicurazione non è rivolta tanto ai genitori con un figlio...