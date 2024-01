«Chi dice che Donald Trump ha già vinto le primarie repubblicane ha ottime ragioni». Commenta così a Tempi il successo dell'ex presidente americano in Iowa Mattia Ferraresi, caporedattore di Domani, già corrispondente dagli Stati Uniti per Il Foglio. Trump ha superato gli sfidanti Nikky Haley e Ron DeSantis di 30 punti percentuali. E il prossimo appuntamento, martedì in New Hampshire, è già decisivo per capire se sarà il tycoon, guai giudiziari permettendo, lo sfidante di Joe Biden alle elezioni presidenziali di novembre: «È l'ultima chiamata per Haley: se non tiene lì, non potrà farcela altrove», prevede Ferraresi, autore di articoli per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe e Foreign Policy.

Trump ha stravinto in Iowa, ma non è troppo presto per dare i suoi sfidanti per spacciati?

L'Iowa non è mai stato un voto rappresentativo, lo sappiamo: è uno stato rurale che non rispecchia la diversità della società americana. Spesso in Iowa hanno vinto candidati che poi hanno te...