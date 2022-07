«Che cos’è una donna? È un essere umano adulto di sesso femminile. E no, non ha il pene». Elementare? Macché. Ora: è vero che la prima battaglia di Monica Ricci Sargentini è stare di guardia ai fatti, si tratti di viaggiare per dare voce ai dissidenti curdi, gay, alle donne in pericolo nella Turchia uscita dalla Convenzione di Istanbul, o di scardinare il gran bazar degli “atti d’amore” infiltrandosi alla Santa Monica Fertility Clinic, California, avamposto dell’industria dell’utero in affitto dove si fa grasso banchetto del corpo della donna e compravendita dei bambini.

È vero che a Ricci Sargentini, romana, romanista, femminista con tutti i crismi, caporedattrice esteri all’Unità e ora al Corriere della Sera, un pezzo di vita in America e tre figli amatissimi, è mai fregato nulla di barattare la scomoda libertà di scrivere con una comoda poltroncina tra le mosche cocchiere del giornalismo – e fa niente se dissentire dalla mosca cocchiera in chief Roberto Saviano le è costat...