Domenica e lunedì si vota per rinnovare le amministrazioni delle Regioni Lombardia e Lazio, e i sondaggi delle ultime settimane danno favorito il centrodestra, già alla guida della Lombardia con Attilio Fontana, ricandidato per un secondo mandato. In Lazio è dato vincente Francesco Rocca, ex presidente della Croce rossa, tecnico voluto da Giorgia Meloni per tornare al governo in una regione che esce da due mandati a guida Pd, con Nicola Zingaretti presidente.

Zingaretti ha lasciato quasi 30 miliardi di debito in Lazio

Nel Lazio il centrosinistra candida Alessio D’Amato, assessore uscente alla Sanità, lodato da molti per l’organizzazione delle vaccinazioni durante la fase critica della pandemia ma che lascia un sistema sanitario regionale in affanno e sempre più indebitato. Non solo quello, in verità: Il Tempo ha rivelato che il buco lasciato dalla giunta Zingaretti è di 27,9 miliardi di euro: il quotidiano romano calcola 9,3 miliardi di euro di mutui sospesi che dovranno essere p...