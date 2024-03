Sul Sussidiario Albert Bozo scrive: «La US Navy non ha il dono dell’ubiquità. Lo scopriamo oggi, ma lo scopriremo ancora di più se alla Casa Bianca tornerà a sedersi Trump. Dopo otto mesi di presenza costante, la task-force USA Bataan Amphibious Ready Group (la portaelicotteri Bataan, la nave da sbarco portuale Carter Hall e la nave da trasporto anfibio Mesa Verde, con la 26esima Unità di spedizione marina imbarcata, circa 3mila uomini) ha lasciato il Mediterraneo in direzione Norfolk, in Virginia. Fino allo scorso dicembre il Bataan ARG aveva condotto esercitazioni e operazioni in altri quadranti, per poi schierarsi nel settore orientale del Mare Nostrum, “a sostegno della stabilità e della sicurezza marittima in difesa degli interessi degli Stati Uniti, degli alleati e dei partner”, più prosaicamente quale deterrente ad un’espansione del conflitto in corso a Gaza».

