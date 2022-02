Sono passati trent’anni dall’inizio della controversa stagione di Mani Pulite. Da allora, anche a causa di evidenti distorsioni in quelle inchieste giudiziarie, il sistema dei partiti e della rappresentanza politica si è profondamente logorato e si sono acuite le contraddizioni della magistratura italiana. Oggi si fa sempre più evidente il preoccupante stato di salute del sistema della giustizia nel nostro Paese, e constatiamo che quella storia, iniziata con Mario Chiesa e spentasi in uno scontro in tribunale tra PM milanesi, ha lasciato gravi problemi irrisolti.

Ne discuteremo con Frank Cimini, giornalista e cronista giudiziario che ha seguito per anni e da vicino le vicende di Mani Pulite, e con Lorenzo Castellani, politologo e docente di Storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli.

Introducono il confronto Francesco Migliarese, Presidente di Sintesi Politica, ed Emanuele Boffi, direttore del giornale Tempi.

Il tutto sarà moderato dal giornalista Lodovico Festa.

Appuntamento per giovedì 10 FEBBRAIO, ORE 21.15 sulla piattaforma Zoom.

