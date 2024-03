Pochi giorni dopo lo scoppio dello scandalo mondiale dei “Wpath files”(nei files trapelati dalla World Professio-nal Association for Trangender Health la prova regina che non c'è scienza o etica nelle cure gender affirming), il Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) annuncia la messa al bando dei bloccanti della pubertà: non verranno più prescritti ai minori in nessun centro per il trattamento della disforia di genere. Nel numero di marzo di Tempi abbiamo raccontato come si è arrivati a porre fine a un “esperimento di massa” sui bambini, grazie alle dimissioni di molti medici, le denunce dei pazienti in tribunale, il coraggio di un piccolo gruppo di persone e giornalisti, conservatori, liberali, progressisti. Ma soprattutto liberi.

