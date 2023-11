Su Tgcom 24 si scrive: «Secondo Moody’s, le prospettive di breve termine dell’Italia “sono sostenute dall’attuazione del Pnrr, ma anche dai recenti miglioramenti del settore bancario. I rischi legati alle forniture energetiche sono diminuiti in parte per il clima buono dello scorso inverno, ma anche per le azioni del governo per la diversificazione delle forniture e del rafforzamento dell'infrastruttura energetica”. L’agenzia ha inoltre sottolineato che la forza del settore bancario italiano è “migliorata significativamente. Un lento ma graduale consolidamento nel sistema bancario ha portato a una migliore efficienza operativa e a complessivi miglioramenti della redditività”».

Che il fronte isterico antimeloniano non abbia preso bene il giudizio sull’economia italiana di un’agenzia come Moody’s, pur così severa da aver irritato Joe Biden solo poche settimane fa per una critica alla politica di bilancio americana, è dimostrato dal fatto che il principale vessillifero della ...