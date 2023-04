Leone Grotti, inviato di Tempi, è in Nigeria. Qui il racconto del suo viaggio tra i cristiani perseguitati. Chi volesse sostenere il nostro reportage può farlo con una donazione al Fondo Più Tempi.

Passione e morte, in attesa della resurrezione. È la dolorosa via crucis che ha dovuto percorrere Feefee in Nigeria. Il suo calvario è iniziato con il rapimento da parte dei miliziani di Boko Haram, che l’hanno trascinata di covo in covo fino in Ciad, dove la domenica di Pasqua di un anno fa è riuscita a liberarsi dalle catene dei jihadisti con una fuga rocambolesca e a tornare miracolosamente in Nigeria. Ma se questa giovane cristiana coraggiosa, “grazie a Dio che mi ha salvata”, si è liberata dalla prigione fisica nella quale è stata rinchiusa, la sua mente sconvolta dal trauma è ancora intrappolata da paure, fobie, pensieri ossessivi e incubi ricorrenti.

Convincere Feefee a parlare non è facile. Da quando è stata sequestrata, come ribadisce più volte, non si fida più nessun...