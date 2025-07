L’“Emirato di Hebron” è l’inizio della fine del sogno dei due Stati per due popoli?

La notizia percorre i deserti e le oasi, rimbalza nelle città bombardate, attraversa i territori contesi del Medio Oriente. Più forte persino del rombo delle bombe e delle esplosioni: nel governatorato di Hebron, nel Sud della Cisgiordania, gli sceicchi, i capi arabi, beduini e palestinesi locali vogliono separarsi dalla Palestina. Costituire un emirato che riconosce Israele e si associa ai Accordi di Abramo siglati dai paesi del Golfo.

Lo ha scritto uno dei giornali più autorevoli e meglio informati sul mondo orientale, il Wall Street Journal, in un lungo articolo in cui riporta il messaggio inviato da cinque sceicchi, che rappresentano i clan tribali più importanti. La lettera è stata inviata dal dignitario più importante della città, Wadee’ al-Jaabari, al ministro della Economia israeliano, Nir Barkat. Scrive: «Non ci sarà uno Stato palestinese, neppure tra mille anni. Dopo gli eventi del sette ottobre Israele non lo accetterà mai, Olp e Hamas non ci rappresentano». Jabaari e gli a...