Le armi non sono l’unica cosa di cui l’Ucraina ha bisogno

Donald Trump ha promesso di «inviare altre armi all'Ucraina perché sia in grado di difendersi». Le parole del presidente americano sono state confermate da una nota del Pentagono ma gli armamenti non solo l'unica cosa di cui ha bisogno Kiev e forse neanche la più urgente.

Impedire il fallimento dell'Ucraina

Tre anni e mezzo di guerra contro la Russia hanno prosciugato il budget e secondo il Financial Times l'Ucraina ha bisogno di racimolare 19 miliardi di dollari per mettere le casse statali in sicurezza. La situazione finanziaria di Kiev è così delicata che se anche finisse la guerra domani, il paese non sarebbe sicuro di riuscire a sbarcare il lunario.

L'Unione Europea sta pensando a come tappare il buco di bilancio e le opzioni sul tavolo della Commissione al momento sarebbero tre: sostenere la difesa dell'Ucraina attraverso sovvenzioni fuori bilancio, anticipare il programma di prestiti da 50 miliardi approvato dal G7 oppure sfruttare meglio i proventi dei fondi russi immobilizzati...