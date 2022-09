Per la prima volta l'esercito di Taiwan ha abbattuto un drone cinese entrato nel proprio spazio aereo sull'isolotto del Leone. È la dimostrazione che la presidente Tsai Ing-wen fa sul serio quando afferma che «prenderemo forti contromisure» per rispondere alle minacce del regime comunista cinese. Ed è quello che conferma in un'intervista a Tempi l'ambasciatore Andrea Sing-Ying Lee, rappresentante di Taiwan in Italia: «Non credo che la Cina sia in grado di invaderci, ma sappia che la nostra popolazione è pronta e il nostro esercito altamente preparato a difendersi».

Pensa che Pechino si fermerà alle minacce e non passerà all'azione?

Non credo che la Cina sia pronta a un'invasione di Taiwan. Innanzitutto militarmente. La guerra in Ucraina è lì a dimostrarlo. Inoltre Taiwan è un'isola e le isole sono notoriamente ostiche. La nostra popolazione è pronta e il nostro esercito altamente preparato, per non parlare delle possibili sanzioni economiche e finanziarie che l’Occidente potreb...