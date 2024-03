«Sono arrivato a scuola alle 7:47 del mattino e ho firmato per la presenza come tutti i giorni. Poi il vicepreside mi ha chiesto di guardare fuori e mi sono reso conto che i banditi avevano circondato l'istituto». Così Sani Abdullahi, un insegnante della scuola governativa secondaria di Kuriga, ha raccontato il rapimento di massa di oltre 280 studenti in Nigeria, nello stato di Kaduna, avvenuto giovedì subito prima dell'inizio delle lezioni. «Eravamo confusi. Non sapevamo dove fuggire. Erano bene armati».

Dopo Boko Haram, i banditi di Kaduna

Il maxi sequestro ha sconvolto il paese e ha risvegliato gli incubi generati dai clamorosi rapimenti del passato, come quelli di Chibok o di Dapchi. Rispetto agli attacchi del 2014 e del 2018, però, questa volta i responsabili non sarebbero i terroristi islamici di Boko Haram, che solitamente operano più a nord, ma i gruppi di banditi, spesso di etnia Fulani, che da anni mettono a ferro e fuoco lo stato settentrionale di Kaduna, attaccando comuni...