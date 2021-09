Riprendono gli appuntamenti culturali promossi dalla Scuola di Cultura Cattolica. Il ciclo di conferenze autunnali prenderà il via lunedì 4 ottobre. Ad intervenire sarà il prof. Onorato Grassi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e alla Lumsa di Roma, che affronterà il delicato tema dell’educazione. Il titolo del suo intervento sarà “Educare in tempi difficili. Riflessioni e opportunità per far crescere l’umano”.

Lunedì 6 dicembre sarà invece a tema la famiglia. “Matrimonio e famiglia. Come tornare all’essenziale per imparare noi stessi” è il titolo della conferenza che avrà come relatrice la dott.ssa Vittoria Maioli Sanese.

Entrambi gli incontri si terranno alle 20:00 presso la sala congressi dell’Hotel Palladio a Bassano. Come da normativa vigente, sarà richiesto il green pass per accedere, ma sarà anche possibile seguire gli eventi sui profili Facebook e YouTube dell’associazione. Per qualsiasi informazione, rivolgersi a info@scuoladiculturacattolica.org.

Venerdì 29 ottobre, inoltre, si svolgerà il 39° Premio Internazionale Cultura Cattolica. A riceverlo sarà il filosofo e scrittore francese Fabrice Hadjadj.

«Dopo il premio di giugno ad Antonia Arslan riprendiamo finalmente anche le conferenze della Scuola in presenza», commenta la Presidente Francesca Meneghetti. «Lo facciamo concentrando l’attenzione sui temi dell’educazione e della famiglia, due ambiti che sono stati tra i più penalizzati in questo periodo di crisi, e sui quali come cattolici riteniamo di poter dire qualcosa di determinante per il futuro della società».