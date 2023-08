Molto interessante l’analisi sulla crisi demografica di Elon Musk (“Musk, il natalista extraterrestre”). Soprattutto perché in netta controtendenza con la cultura dominante imposta da altri big della grande finanza e dei mass media. Per i quali il loro mondo si può salvare solo se si riducono le nascite, viste come fonte di potenziali concorrenti nella distribuzione delle risorse e delle ricchezze. Al punto di promuovere una vera e propria battaglia ideologica, che si avvale dell’ambientalismo più assurdo, della distruzione dei legami familiari, della promozione sistematica di aborto, anticoncezionali, mode omosessuali, cambio di genere, utero in affitto, con tutte le conseguenti conflittualità tra i sessi e violenze femminicide. Tutti fenomeni che, pur essendoci sempre stati nella storia, mai sono stati incentivati con tanta evidenza come oggi, dallo strapotere dei mezzi di comunicazione, fino a definire ed imporre la legislazione degli sta...