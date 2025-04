Si può celebrare la Giornata mondiale della Terra senza panico climatico

Mentre come ogni 22 aprile si celebra l’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, si è tentati di credere che il mondo sia sull’orlo del collasso ambientale. Siamo costantemente inondati da terribili previsioni di catastrofi climatiche e allarmi sull’imminente distruzione del pianeta. Ma questo è fuorviante. Invece di lasciarci prendere dal panico, dovremmo prenderci un momento per apprezzare i notevoli progressi compiuti nel miglioramento dell’ambiente e riconoscere che un fattore chiave è la prosperità.

Cosa è cambiato dalla prima Giornata mondiale della Terra

Quando la Giornata mondiale della Terra fu celebrata per la prima volta, 55 anni fa, il mondo stava affrontando gravi sfide ambientali. I fiumi erano inquinati e le città erano soffocate dallo smog. L’inquinamento dell’aria e dell’acqua dilagava, soprattutto nell’Occidente industrializzato. Oggi, l’inquinamento atmosferico esterno è diminuito drasticamente nei paesi ricchi. Negli ultimi trent’anni, il rischio di mortalità dovuto all’inquinamento atmosferico è diminuito in modo clamoroso di oltre il 70 per cento, i corsi d’acqua sono diventati più puliti e in molti paesi si è assistito a un rimboscamento.

Tuttavia, nei paesi più poveri, il quadro è più complicato. Questo perché, man mano che i Paesi escono dalla povertà, l’industrializzazione inizialmente aumenta l’inquinamento prima che le nazioni diventino abbastanza ricche da affrontarlo. Ma anche nei paesi in via di sviluppo si stanno facendo progressi. Si pensi alla Cina: un tempo nota per il suo enorme inquinamento, ora sta significativamente ripulendo l’aria e l’acqua.

Per i sette miliardi di persone che non vivono nei paesi ricchi, l’inquinamento atmosferico esterno è peggiorato tra il 1990 e il 2015 circa. Ma poiché soprattutto le emissioni di zolfo hanno raggiunto il picco e hanno iniziato a diminuire, i decessi dovuti all’inquinamento atmosferico esterno nei paesi poveri sono in realtà leggermente diminuiti.

L’inquinamento atmosferico e la Giornata mondiale della Terra

Inoltre, quando ci concentriamo sulle immagini delle megalopoli asiatiche inquinate, ignoriamo l’inquinamento atmosferico molto più letale che si verifica negli ambienti chiusi per le persone più povere del mondo. Questo problema trascurato deriva dalla povertà energetica, che costringe le persone a fare affidamento sulla biomassa tradizionale – legno, cartone e letame – per cucinare e riscaldarsi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 2,1 miliardi di persone vivano in case di gran lunga più inquinate persino delle peggiori giornate di sole a Delhi o Pechino, il che equivale a fumare due pacchetti di sigarette al giorno per persona. Ancora oggi, l’inquinamento dell’aria interna uccide più di tre milioni di persone ogni anno.

Eppure, un fatto spettacolare della Giornata mondiale della Terra che quasi nessuno celebra è che l’inquinamento dell’aria interna nel mondo non ricco si è più che dimezzato dal 1990. Ciò significa che ogni anno vengono salvate più di quattro milioni di vite.

Come è avvenuto questo progresso? Grazie alla prosperità, il che significa che meno persone povere fanno affidamento su letame e cartone per cucinare e riscaldarsi; invece, utilizzano fonti di energia molto più pulite e migliori come il gas naturale e l’elettricità.

Il principale inquinatore? La povertà

In effetti, per molti versi il principale inquinatore è la povertà. Quando le persone lottano per sopravvivere, le preoccupazioni ambientali passano in secondo piano. Ma man mano che i paesi diventano più ricchi, possono investire in tecnologie più pulite, regolamentare le industrie e concentrarsi sul miglioramento della salute pubblica. La prosperità non porta solo a migliori standard di vita e nutrizione e a una maggiore resilienza delle persone alle sfide ambientali, ma spinge anche attivamente le società a migliorare il proprio ambiente.

Esiste una chiara correlazione tra il reddito di una nazione e le sue prestazioni ambientali. Più un paese diventa ricco, migliore è la sua gestione dell’ambiente, come dimostrato dall’Environmental Performance Index dell’Università di Yale. Una società concentrata sullo sviluppo economico non solo può far uscire le persone dalla povertà, ma affronterà anche l’inquinamento e investirà in pratiche sostenibili.

Gli ambientalisti preferiscono il sensazionalismo al realismo

Purtroppo, la Giornata mondiale della Terra e il suo più ampio movimento ambientalista spesso ignorano soluzioni pratiche, favorendo invece il sensazionalismo. Molte delle previsioni ambientali che hanno attirato l’attenzione negli anni Settanta si sono rivelate allarmistiche e errate. Ci è stato detto che avremmo esaurito la maggior parte delle risorse, che la sovrappopolazione avrebbe portato a una catastrofe globale e che avremmo dovuto indossare maschere antigas all’aperto entro il 1985. Nessuna di queste previsioni si è concretizzata, ma hanno comunque alimentato una cultura di paura e di cattiva allocazione delle risorse.

Questo stesso schema si ripete oggi, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico. Sì, il cambiamento climatico è una vera sfida, ma dobbiamo mantenerlo in prospettiva. Non è la minaccia esistenziale che alcuni vorrebbero farci credere. Infatti, nell’ultimo secolo i decessi causati da disastri legati al clima – come tempeste, alluvioni, siccità e incendi boschivi – sono diminuiti di un notevole 98 per cento. Questo non perché l’ambiente sia rimasto immobile, ma perché l’innovazione e l’adattamento umano ci hanno reso più resilienti.

Non siamo sull’orlo del baratro

La realtà è che non siamo sull’orlo del baratro. Invece di lasciarci spaventare dalla retorica sensazionalistica e spingerci a spendere migliaia di miliardi di dollari in politiche climatiche inadeguate, dovremmo concentrarci su soluzioni pratiche e intelligenti che possano fare davvero la differenza. Nel caso del cambiamento climatico, questo significa investire nell’innovazione dell’energia verde.

Quando si tratta di una delle più grandi sfide ambientali del mondo, dovremmo porre fine all’inquinamento dell’aria indoor e salvare 3 milioni di vite ogni anno, principalmente attraverso la prosperità e l’accesso a un’energia pulita, economica e affidabile.

Mentre celebriamo la Giornata mondiale della Terra, non dovremmo farci prendere dal panico, ma celebrare gli immensi progressi ambientali che abbiamo compiuto e che faremo, finché la prosperità continuerà.