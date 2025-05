Il ritorno dell’atomo in Europa

Sta cambiando il clima in Unione Europea sull'energia nucleare. Mentre l'enfasi sulle rinnovabili va scemando, complice il devastante blackout che il 28 aprile ha colpito Spagna e Portogallo, sempre più paesi progettano di costruire nuove centrali o di fare marcia indietro sull'antico veto all'atomo.

Grazie anche a un'impostazione meno ideologica della Commissione europea in materia di energia e alla generalizzata perdita di interesse nel Green Deal da parte dei Ventisette, più impegnati a riarmarsi che a fare di conto sulle emissioni di CO2, il nucleare sembra non rappresentare più un tabù, ma un'opportunità.

Sì alle rinnovabili, ma serve il nucleare

L'esempio più eclatante del nuovo trend è la Danimarca, dove oltre l'80% dell'elettricità consumata proviene da fonti rinnovabili. Il paese scandinavo - dove ha sede Ørsted, la più grande azienda eolica offshore al mondo, di recente molto in difficoltà a fronteggiare i crescenti costi e la scarsa remuneratività del settore - ha messo al ...