È sconfinata la confusione sotto il cielo di Francia. Umiliato da Marine Le Pen alle elezioni europee, il presidente Emmanuel Macron, dopo aver sciolto l'Assemblea nazionale e indetto nuove elezioni per il 30 giugno, ha chiamato a raccolta gli elettori sognando di rinnovare quel patto repubblicano che ha sempre impedito all'estrema destra di governare: «È arrivato il momento d’interrompere l’ascesa del Rassemblement National», è il suo appello per tutti i francesi. «Non consegnate le chiavi del potere a Marine Le Pen».

La destra implode in Francia

Mentre Macron discute con gli altri grandi del G7 a Borgo Egnazia, a Parigi succede letteralmente di tutto: martedì Eric Ciotti, leader dei Repubblicani (Lr), annuncia un'alleanza con i lepeniani, facendo infuriare i pesi massimi del partito gollista. Nel giro di poche ore si ribella il gruppo in Senato, poi il capolista alle Europee, François-Xavier Bellamy, infine tutto il comitato politico dei Repubblicani, che vota all'unanimità la cacc...