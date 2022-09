Dopo oltre due anni e mezzo di assenza dalla scena internazionale a causa della pandemia di Covid-19, Xi Jinping uscirà settimana prossima per la prima volta dalla Cina. E lo farà per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. I due leader si vedranno a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), previsto il 15 e 16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan.

Xi e Putin si incontrano di nuovo

A sei mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, il vertice non può essere sottovalutato e conferma che l’alleanza tra Mosca e Pechino è salda. Negli ultimi due anni e mezzo, infatti, Xi ha incontrato un solo capo di Stato e di governo straniero di persona: Putin.

Il faccia a faccia ebbe luogo a Pechino per l’apertura delle Olimpiadi invernali, meno di un mese primo dell’inizio dell’invasione, che avvenne appena due giorni dopo il termine dei Giochi. Allora Putin e Xi brindarono a un’alleanza tra le due potenze definita «senza limiti».

La Cina sostiene la Russia

Con la guerra nell’Est dell’Ucraina in stallo, bersagliato dalle sanzioni occidentali, Putin ha più bisogno che mai della Cina di Xi. Se dal punto di vista militare non sembra che Pechino abbia fornito sostegno a Mosca, da quello economico il Dragone non si è tirato indietro. La Cina, infatti, anche in preparazione allo stop dell’acquisto di petrolio russo da parte dell’Ue, a luglio si è confermata per il terzo mese consecutivo il primo paese importatore di greggio dalla Russia.

Inoltre il colosso degli idrocarburi cinese, la China National Petroleum Corporation (Cnpc), ha firmato un’intesa con Gazprom per il pagamento delle forniture di gas in rubli e yuan, riducendo così la dipendenza russa dal dollaro e dall’euro.

Gli interessi comuni di Pechino e Mosca

La notizia del vertice bilaterale è stata data dall’ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov. La controparte cinese non ha ancora confermato ma dalle parole di Denisov sembra che non ci siano dubbi: «Stiamo pianificando un incontro serio e completo dei nostri leader con un ordine del giorno dettagliato, al quale stiamo lavorando con i nostri partner cinesi», ha dichiarato.

Le alleanze tra Russia e Cina non sono mai durate. Ma in questo momento storico Putin e Xi condividono il disprezzo per l’Occidente e la volontà di creare un nuovo ordine mondiale multipolare non più basato sullo strapotere degli Stati Uniti. Un incontro in questo momento serve anche al presidente cinese, che potrebbe voler parlare di Taiwan prima del XX Congresso del Partito comunista, che inizierà tra un mese e nel quale Xi potrebbe essere incoronato novello Mao Zedong.

