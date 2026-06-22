La vittoria di Mariam Ibraheem

Il giorno più duro, per Mariam Ibraheem, non è stato quello in cui ha scoperto che nonostante fosse cristiana avrebbe dovuto imparare a scuola il Corano a memoria come se fosse musulmana; né quello in cui ha ricevuto una chiamata minacciosa dalla polizia che le intimava di presentarsi subito in questura; né quello in cui è stata condannata a 100 frustate per adulterio, perché nel Sudan islamico la validità del suo matrimonio cristiano non era riconosciuta; né quello in cui è stata tentata ripetutamente, quasi come Gesù nel deserto, di abiurare la fede cristiana e di convertirsi all’islam o quello in cui è stata picchiata in prigione; e non è stato neanche quello in cui un giudice l’ha condannata all’impiccagione per apostasia secondo i dettami della sharia. No, racconta in una lunga intervista a Tempi la madre sudanese, a dodici anni da quei terribili fatti, «il momento più difficile è stata la prima notte che ho passato in cella: ero terrorizzata. Mia madre era morta, la famiglia di m...