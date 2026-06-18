Ad Israele non piace l’accordo Usa-Iran. Ma un po’ gli conviene

Il ministro della Difesa Israel Katz ha già fatto sapere che Israele non si ritirerà dai territori occupati nei conflitti che si sono succeduti dal 7 ottobre 2023 fino ad oggi, in quanto li considera “fasce di sicurezza” che consentono di meglio proteggere le popolazioni della Galilea e della cosiddetta Otef Aza, l’area che subì i più duri attacchi provenienti da Gaza quasi tre anni fa. Per quanto riguarda il Libano, la verità è che l’occupazione di 2 mila chilometri quadrati di territorio nel sud e sud-est del paese, con annessa evacuazione di gran parte della popolazione locale, costituisce la potenziale contropartita per la soluzione del conflitto secondo gli interessi israeliani: Israele si ritirerà dal Libano e lascerà tornare la popolazione nei suoi villaggi e città solo dopo che gli Hezbollah saranno stati completamente disarmati e sarà stato firmato un accordo di non aggressione fra i governi dei due paesi. Cosa per niente facile, ed è proprio per questo che l’Idf non si riti...