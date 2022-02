«Ora l'alleanza tra Russia e Cina può sembrare forte ma in passato non ha mai retto». Dichiara così a Tempi padre Bernardo Cervellera, giornalista e missionario del Pime. L'ex direttore di Asianews, che ha lasciato il timone dell'agenzia di stampa l'anno scorso dopo 18 anni, in attesa di continuare la sua missione a Hong Kong, si trova a Taiwan. Proprio l'isola potrebbe essere, secondo molti osservatori, il prossimo teatro di guerra: la Cina, infatti, potrebbe essere "spinta" dalla debolezza mostrata dall'Occidente nel rispondere alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina a tentare di riprendersi quella che considera fin dal 1949 una "provincia ribelle". Ma secondo l'esperto, Kiev non è Taipei e per Pechino non sarà così semplice tentare un'invasione.

Come giudica l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia?

Con questa guerra Putin ha calpestato completamente le regole internazionali. È come se stesse dicendo: l'Onu e il diritto non ci interessano più, possiamo fare ciò che vogl...