Si chiede qui l'applicazione del Codice Spazzacorona per gli articoli sul governo italiano. Spazzacorona è il meteorologo di La7 che con una battuta magnifica ha mandato al macero centinaia e centinaia di pagine di quotidiani e migliaia di articoli sull'emergenza caldo, inferno climatico, Caronte e Cerbero: «All'estero dicono che in Italia c'è un caldo infernale? Questo dipende dal fatto che all’estero leggono i giornali italiani, se no non direbbero sciocchezze di questo genere».

Il Codice andrebbe applicato senz'altro al New York Times che ha pubblicato un commento di David Broder sulla visita di Giorgia Meloni a Washington ("What’s Happening in Italy Is Scary, and It’s Spreading" tradotto poi su Repubblica "Ma l’America sta sbagliando a legittimare l’estrema destra"). L'incontro col presidente Joe Biden, secondo giudizio unanime, è andato molto bene, il presidente italiano è stato accolto con benevolenza da quello americano, oltre alla consonanza su alcuni temi politici...