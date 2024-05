Sul Sussidiario Giulio Sapelli scrive: «Le prossime elezioni europee acquistano allora in questo contesto un significato molto meno consueto e di conta delle forze dei partiti su scala nazionale. La partita si fa dura e la guerra inizia sempre più a divenire un problema politico-elettorale. Ancora un’altra rassomiglianza con i tempi precedenti la Grande Guerra, ossia la Prima Guerra mondiale. Iniziate a pregare».

Processi storici inesorabili (nel 1914 innanzi tutto gli ultimi effetti della fine dell’impero ottomano, la crisi di quello zarista dopo la guerra con il Giappone e la riunificazione tedesca) che s’intrecciano a democrazie concentrate sulle questioni interne (innanzi tutto come contenere i populisti di allora, cioè i socialisti) e prive di quell’equilibrio che il Congresso di Vienna (1815) aveva garantito per un secolo (fino al 1914). Quante somiglianze con l’oggi! L’invito di Sapelli a pregare non è peregrino.

* * *

