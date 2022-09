Apple non produrrà l'iPhone 14 in Cina, ma in India. La scelta del gigante di Cupertino, che si allontana strategicamente da Pechino, non rappresenta ancora un terremoto, ma una scossa sì. Il 5 per cento della produzione verrà spostato già alla fine del 2022 e nel giro di tre anni il 25 per cento di tutti gli iPhone in catalogo saranno made in India. Il partner principale per la produzione resta sempre la taiwanese Foxconn, che ha dedicato una linea di assemblaggio nel suo stabilimento di Sriperumbudur.

Apple si allontana dalla Cina

La decisione di Apple sarebbe dettata dalla volontà di sfuggire a possibili interruzioni nella produzione dovute ai sempre più frequenti lockdown. Il Partito comunista infatti, nonostante la pandemia di Covid-19 sia ormai ridotta a una manciata di casi, continua a fermare la vita di città e province anche per interi mesi in Cina.

Cupertino vuole sicuramente espandere il marchio in India, dove al momento Samsung e Xiaomi la fanno da padroni. Ma è pr...