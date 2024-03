Il Rapporto del Sipri sull’export mondiale di armamenti viene a confermare quel che da mesi la stampa americana andava pubblicando: la crisi ucraina e le tensioni intorno a Taiwan hanno impresso una spinta eccezionale alle esportazioni di armi made in Usa in Europa e in Asia e di conseguenza hanno rafforzato il primato americano a livello mondiale, mentre hanno causato (insieme ad altri fattori) una contrazione dell’analogo export russo, che non è più il secondo al mondo (è stato superato, seppure di poco, da quello della Francia).

L’egemonia statunitense

Nel quinquennio 2019-2023 le esportazioni americane di armamenti sono cresciute del 17 per cento rispetto al precedente quinquennio 2014-2018, col risultato che nello stesso arco di tempo la percentuale degli Stati Uniti sul totale dell’export militare mondiale è passata dal 34 al 42 per cento. Adesso il gap col secondo paese in classifica (la Francia, con l’11 per cento) è di ben 31 punti percentuali.

Gli Stati Uniti h...