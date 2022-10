Grazie a migliaia di telecamere installate dovunque, la famosa “Rete del cielo“, il 100 per cento del territorio di Pechino è controllato 24 ore su 24. L’allerta sicurezza in Cina è altissima soprattutto in questi giorni visto che domenica si aprirà il fondamentale Congresso del Partito comunista cinese che dovrebbe incoronare Xi Jinping “imperatore” a vita. Eppure qualcosa è sfuggito alle maglie del panopticon comunista e ieri un enorme striscione critico verso il regime è apparso su un ponte della capitale nel distretto centrale di Haidian.

«Non vogliamo test Covid, vogliamo mangiare»

Scritto a grandi caratteri rossi, lo striscione in rima recitava:

«Non vogliamo fare test per il Covid, vogliamo mangiare. Non vogliamo essere controllati, vogliamo la libertà. Non vogliamo bugie, vogliamo dignità. Non vogliamo la Rivoluzione Culturale, vogliamo riforme. Non vogliamo un leader, vogliamo votare. Non siamo schiavi, siamo cittadini».

«Scioperate tutti, rimuoviamo Xi Jinping»

E poi, in un secondo striscione, la parte più dirompente:

«Studenti, scioperate! Lavoratori, scioperate! Rimuoviamo il dittatore, il traditore Xi Jinping!».

Protesta senza precedenti in Cina

La protesta contro la politica “zero Covid”, contro la dittatura del Partito comunista e l’invito a protestare apertamente contro la rielezione di Xi Jinping è senza precedenti negli ultimi anni. Soprattutto alle porte del Congresso. Intorno al ponte si è subito creato un ingorgo, con i pechinesi stupiti che si sono fermati a leggere e a scattare foto della protesta.

Gli striscioni sono stati immediatamente rimossi dalla polizia, i manifestanti arrestati, immagini e video censurate sui social. Quasi certamente una piccola dimostrazione di scontento come questa non impedirà al Congresso e al regime di continuare a imporsi su 1,4 miliardi di cinesi. Ma è un piccolo segnale di speranza: la coscienza dei cinesi non è atrofizzata.

@LeoneGrotti