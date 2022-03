Xie Yang, 50 anni, è un avvocato che si batte per il rispetto dei diritti umani ed è molto famoso in Cina. Avendo preso le difese in tribunale di cristiani perseguitati e di vittime di abusi da parte del regime comunista, è costantemente controllato dalle forze dell’ordine. Abituato a essere sorvegliato da decine di agenti, non si è stupito quando il 5 novembre la polizia ha cercato di dissuaderlo da andare a Shanghai per fare visita alla madre di Zhang Zhan. Zhang è stata condannata nel 2020 a quattro anni di carcere per aver raccontato nelle prime fasi della pandemia che cosa stava davvero accadendo a Wuhan. Secondo le ultime notizie diffuse dalla famiglia, la donna sta morendo di fame in carcere. Ignorando gli avvertimenti della polizia, l’avvocato Xie si è recato in aeroporto il 6 novembre per imbarcarsi su un volo per Shanghai. Arrivato alle 5 del mattino, pronto a imbarcarsi sul volo delle 7.55 per il quale aveva già acquistato il biglietto, alle 5.29 il suo codice sani...