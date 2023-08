Caro amico, cara amica, come abbiamo spiegato approfonditamente qui, abbiamo deciso, dopo cinque anni dal rilancio di Tempi, di aumentare il prezzo dell’abbonamento annuale. Dal 20 agosto, la formula full (cartaceo+digitale) passerà da 50 a 60 euro l’anno, la formula solo digitale da 30 a 40.

Naturalmente il nuovo prezzo interessa esclusivamente le nuove sottoscrizioni e i rinnovi successivi al 20 agosto: gli abbonamenti già attivi a quella data resteranno tali fino alla loro scadenza “naturale” prevista.

Abbiamo preso questa decisione per poter crescere ancora e quindi per offrire a te e a tutti gli abbonati come te altre nuove autorevoli firme, ancora più contenuti riservati e tre nuove newsletter in esclusiva da settembre, oltre ai vantaggi già previsti dalla sottoscrizione attuale.

In fondo 60 euro all’anno è circa il prezzo di un caffè alla settimana: un Tempi extralarge al costo di un ristretto!

Ma quindi, ricapitolando, cosa succede adesso?

Fino al 19 agosto compreso, non succederà niente: potrai abbonarti o rinnovare la tua sottoscrizione con il metodo che preferisci (carta di credito, bonifico bancario, bollettino postale) al prezzo abituale.

ABBONAMENTO CON BONIFICO / BOLLETTINO

Dal 20 agosto, se preferisci utilizzare il bonifico bancario, il bollettino postale o altri metodi di pagamento “offline”, potrai abbonarti o rinnovare il tuo abbonamento nel modo abituale, ma a 60 euro per la formula full (cartaceo + digitale) e a 40 euro per la formula solo digitale.

ABBONAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Discorso analogo se invece preferisci il pagamento online con carta di credito.

Attenzione però: se hai già un abbonamento attivo pagato con carta di credito e con scadenza successiva al 20 agosto, nei prossimi giorni il rinnovo automatico della tua sottoscrizione verrà annullato (riceverai per questo via email una comunicazione ad hoc). L’abbonamento, come detto, resterà attivo fino alla scadenza prevista, dopo di che non potrà più essere rinnovato: occorrerà effettuare un nuovo abbonamento full a 60 euro o digitale a 40 euro. Nulla di più semplice, basterà cliccare su “Abbonati”.

Siamo consapevoli che se siamo arrivati fin qui è solo grazie al sostegno tuo e di chi come te ritiene importante che la presenza di Tempi continui e si veda. Proprio per questo è venuto il momento di fare un passo in più.

Ci vediamo al Meeting di Rimini, padiglione C2!