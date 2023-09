Come vi avevamo preannunciato, da giovedì 14 settembre partono tre nuove newsletter di Tempi, riservate ai nostri abbonati.

La preghiera del mattino, a cura di Lodovico Festa. Il commento intelligente e ragionato alle notizie del momento che già esce sul nostro sito diventa una newsletter quotidiana riservata agli abbonati di Tempi. Un modo veloce e perfetto per iniziare la mattina con uno sguardo approfondito sui temi del giorno. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

Casca il mondo, appuntamento settimanale a cura di Annalisa Teggi che racconterà cosa accade nell’universo dei nuovi diritti. Un bollettino dei punti rotti del mondo. Lì dove la realtà mostra il ritratto meno presentabile, le storie assurde, i casi alla deriva in cui possiamo sentire nostalgia di un canto umano non disperato. Tutte le domeniche mattina.

Cinema Fortunato, i consigli di Simone Fortunato sui film e le serie tv da vedere (o da evitare) in sala o sulle piattaforme online. E anche qualche idea su titoli da ripescare. Tutti i giovedì pomeriggio.

C’è poi un’altra novità. Tra poco parte anche il substack Lisander nato in collaborazione con l’Istituto Bruno Leoni. Ogni tre mesi circa, verrà sottoposto all’attenzione dei lettori, via newsletter e su un sito ad hoc, un saggio che tratterà in modo approfondito un tema d’attualità. Si parte parlando di libertà di educazione grazie a un contributo del professore Paolo Terenzi (Università di Bologna). Questo non sarà un servizio esclusivo per i nostri abbonati: presto vi daremo tutte le informazioni per iscrivervi.