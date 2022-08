Ottocentomila presenze in fiera, hanno detto i responsabili del Meeting. Che a Rimini quest’anno ci fosse gente lo aveva capito anche il mio amico Carlo: «Quaranta minuti di coda per fare lo scontrino alla cassa per un panino. E poi altri quaranta per ordinarlo». E gli assembramenti al ristorante pugliese li avete visti? (però, dopo, abbiamo visto solo facce felici e soddisfatte, compresa al nostra). E le interminabili file davanti alla mostra sui gulag, quella di Livatino, quella delle famiglie per l’accoglienza? E la calca quotidiana allo stand della San Carlo? Un pigia pigia continuo.

Il libro di Amicone

Il Meeting è andato “alla grande” perché “alla grande” è tornata la gente al Meeting. Gente, gente, gente. Anche allo stand di Tempi dove quest’anno abbiamo fatto il record di abbonamenti da quando pubblichiamo il mensile.

E il libro di Amicone l’anarcoresurrezionalista? È andato esaurito il terzo giorno, tanto che abbiamo dovuto recuperarne altre copie per poterlo offrire ai lettori. A proposito: qualche amico ha chiesto di organizzare delle presentazioni nella sua città. Buona idea, noi siamo disponibili a replicare quanto già fatto a Caorle e Sassari (nel frattempo, chi lo vuole, lo ordini sul sito di Itaca, qui).

Manone e abbonamenti

Non staremo poi a dirvi il successo tra i più piccoli delle nostre manone rosse. Sono andate letteralmente a ruba. Se al prossimo Meeting proponiamo l’abbonamento alle manone con Tempi in omaggio… battiamo il record di sottoscrizioni di quest’anno.

A parte gli scherzi, il Meeting è stato per noi l’occasione di incontrare gli abbonati, ascoltarne i ringraziamenti, le critiche, i suggerimenti e per rivedere le facce di vecchi e nuovi collaboratori. Questo, in fondo, è l’aspetto di cui siamo più grati.

Quindi: grazie. E, come diceva Gigi, “avanti popolo”, manona rossa trionferà.