Com’è profondo il vino

Di Caterina Giojelli
24 Settembre 2025
Storia dei tre amici inventori del processo di affinamento sottomarino Orygini, capace di regalare ai migliori vini dell’Etna una ricchezza senza paragoni
Tre persone posano su grandi rocce vicino al mare, in una foto scattata da Orygini, Wine at a new depth. I soci di Orygini, tra cui Giuseppe Leone, sono ritratti mentre uno è accovacciato sulle rocce con le braccia sollevate, un altro è in piedi con entrambe le braccia distese, e il terzo è in piedi con le braccia lungo i fianchi, indossando occhiali da sole. Sullo sfondo si vedono le Isole dei Ciclopi al largo di Aci Trezza (Catania), dove si trovano le cantine sommerse di Orygini
Luca Catania tra gli amici e soci Riccardo Peligra e Giuseppe Leone. Sullo sfondo, le isole dei Ciclopi al largo di Aci Trezza (Catania) dove si trovano le cantine sommerse di Orygini (foto Orygini, Wine at a new depth)

«Marzo 2022. Siamo al largo di Aci Trezza, i faraglioni dei Ciclopi a vegliare sulla nostra piccola barca. Io rimango a bordo – non sono un sub – mentre Riccardo e Giuseppe scendono tra correnti e bolle. È uno dei primissimi esperimenti che facciamo. Cala il cesto delle bottiglie di prova. E troppo presto sento tirare la corda: segnale di imprevisto. Recupero tutto e scopro che nella discesa alcune bottiglie erano quasi implose. Mare, pressione, tappo: non avevamo fatto bene i conti. Tornati in ufficio, studiamo l’accaduto e questo imprevisto. Nasce il nostro primo brevetto: un dispositivo unico al mondo che assorbe la pressione fino a 250 metri di profondità, protegge il vino e lascia che l’ambiente marino agisca in sicurezza».
L’idea era venuta a una cena di Natale: Luca Catania, Riccardo Peligra e Giuseppe Leone, ciascuno con il proprio mestiere – marketing, finanza, ingegneria –, si erano stufati di non rispondere a quella voglia matta di fare qualcosa insieme. «Fu mio cugino Ricca...

