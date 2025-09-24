Com’è profondo il vino

«Marzo 2022. Siamo al largo di Aci Trezza, i faraglioni dei Ciclopi a vegliare sulla nostra piccola barca. Io rimango a bordo – non sono un sub – mentre Riccardo e Giuseppe scendono tra correnti e bolle. È uno dei primissimi esperimenti che facciamo. Cala il cesto delle bottiglie di prova. E troppo presto sento tirare la corda: segnale di imprevisto. Recupero tutto e scopro che nella discesa alcune bottiglie erano quasi implose. Mare, pressione, tappo: non avevamo fatto bene i conti. Tornati in ufficio, studiamo l’accaduto e questo imprevisto. Nasce il nostro primo brevetto: un dispositivo unico al mondo che assorbe la pressione fino a 250 metri di profondità, protegge il vino e lascia che l’ambiente marino agisca in sicurezza».

L’idea era venuta a una cena di Natale: Luca Catania, Riccardo Peligra e Giuseppe Leone, ciascuno con il proprio mestiere – marketing, finanza, ingegneria –, si erano stufati di non rispondere a quella voglia matta di fare qualcosa insieme. «Fu mio cugino Ricca...