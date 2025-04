Niente alibi, siamo imprenditori

Capitolo primo. Giovanni Porcu aveva solo 15 anni e grandi piani quando arrivò a Londra. “Looking for a job”, lo canzonavano gli amici diretti alle spiagge di San Teodoro, ma lui non ci badava. Poche sterline in tasca e l’irrequietezza del ginnasiale che lo teneva lontano dalle feste del 2 giugno nella sua Nuoro, bussò alla porta di uno dei trenta ristoranti della catena Spaghetti House e, dopo poche ore, lavava già i piatti in cucina. Quindici giorni dopo era in sala, al bancone.

Il giorno del suo sedicesimo compleanno aveva capito che dietro il settore food c’era una logica di business non ancora sviluppata in Italia, patria dei ristoranti a conduzione familiare. Che un ristorante non era solo cucina e servizio ai tavoli, ma anche gestione, food cost, labor cost. Era l’agosto del 1996: McDonald’s completava l’acquisizione di Burghy e Giovanni Porcu, una sorta di ateniese della Barbagia tra migliaia di ragazzi a Londra per lavorare d’estate, inizia a intuire la forza del modello franc...