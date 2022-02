«La situazione è drammatica, si sentono i colpi di artiglieria russi che avanzano da Lugansk, la città è deserta, la gente sta scappando, si vedono solo ambulanze e macchine della polizia». Dichiara così a Tempi Fausto Biloslavo, inviato del Giornale che si trova in questo momento nel Donbass, nella regione di Lugansk, nell’est dell’Ucraina. «I russi sono a 70 chilometri da qui e stanno avanzando».

«Putin vuole tutto il Donbass»

Le operazioni militari autorizzate da Vladimir Putin sono iniziate alle 4 del mattino, ora italiana. Si sono sentiti spari ed esplosioni vicino a Kiev, Kharkiv, Mariupol e Odessa. Un rappresentante dei separatisti filorussi, Eduard Basurin, ha dichiarato che l’obiettivo è «riprendere tutto il Donbass», anche le aree che sono ancora sotto il governo di Kiev.

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno ucraino, i soldati russi hanno già conquistato i villaggi di Horodyshche e Milove. Ma fino a dove vuole spingersi Putin? «Chi può dirlo? Io pensavo all’inizio che al massimo avrebbe ripreso tutti i territori del Donbass, comprese le zone in mano agli ucraini, ora però temo che questa sia un’invasione su grande scala, ha già bombardato importanti città», continua Biloslavo.

«Si rischia un bagno di sangue»

Secondo l’inviato di guerra in Ucraina, lo scenario peggiore si verificherà se «Putin deciderà di far scendere i carri armati dalla Bielorussia su Kiev, perché sarebbe un bagno di sangue. Spero che questo non accada ma non si può più escludere nulla in questo momento».

Se Mosca andrà avanti con l’attacco, ci sono poche possibilità che l’Ucraina possa resistere senza aiuti esterni. Come previsto in dicembre dal comandante dell’intelligence militare ucraina, il generale Kyrylo Budanov, la Russia sta colpendo i depositi di munizioni con missili e bombardamenti per rendere inoffensivo l’esercito ucraino. «I soldati resisteranno fino all’ultimo proiettile, ma senza aiuti, credetemi, non c’è alcuna possibilità di resistere», dichiara al New York Times.

@LeoneGrotti

Foto Ansa