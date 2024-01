Hi guys, Chiara Ferragni resta top influencer nella buona e nella cattiva sorte. Svetta in cima alle tendenze, nessuno la schioda e, anzi, tantissimi salgono sul carro incidentato dell’imprenditrice digitale. Per quanto magrissima, c’è ancora tanta carne da addentare. Ce n’è per tutti, i media sparano contenuti a ripetizione come coriandoli. Un aggiornamento sulle ricadute politiche delle dichiarazioni di Fedez, un approfondimento finanziario sulla commistione tra operazioni commerciali e beneficenza, un video sulla vita in corsia nei reparti di pediatria, tanto gossip e tutorial di moda modesta per i momenti di crisi.

Basta solleticare i pruriti nazionalpopolari con la perfetta domanda da engagement «e voi cosa ne pensate?» e le tastiere vanno a fuoco perché finalmente si può essere haters vestiti da onesto pubblico sdegnato. Noi pochi, noi bravi, noi che sottopelle abbiamo sempre rosicato fingendo che non c’interessava e ora possiamo sparare a zero su di lei a ragion veduta, ma se...