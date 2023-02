Il terremoto ha fatto più di 5.800 vittime in Siria, ma il calcolo è ancora drammaticamente parziale: se infatti squadre di soccorritori da tutto il mondo hanno raggiunto la Turchia per aiutare a salvare dalle rovine dei palazzi crollati quante più persone possibile, nessuno o quasi, a causa delle sanzioni unilaterali imposte dall'Occidente, è intervenuto in soccorso della Siria. Nel paese governato da Bashar al Assad, così come nelle aree sotto il controllo dei terroristi islamici, mancano i mezzi per estrarre le persone dalle macerie. Sarebbe sensato che tutte le parti in causa (il governo di Damasco, i terroristi a Idlib e l'Occidente) mettessero da parte la politica per permettere l'arrivo nel paese di più aiuti. Ma non è quello che sta accadendo. A leggere i giornali, sembra che le responsabilità siano solo del regime siriano ma le cose non stanno così.

I terroristi islamici controllano Idlib

L'area più colpita dal terremoto in Siria è quella più vicina alla Turchia, e soste...