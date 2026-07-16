Frustrazione e superficialità: così è ricominciata la guerra in Iran

Da una settimana sono ripresi i bombardamenti e gli attacchi missilistici e di droni tra Stati Uniti e Iran. La tregua firmata il 17 giugno sembra solo un lontano ricordo. Teheran e Washington sono tornati alla casella di partenza: i Guardiani della rivoluzione hanno nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz, gli americani hanno imposto un nuovo blocco navale (senza il pedaggio inizialmente ipotizzato da Donald Trump). Per costringere l'avversario a tornare al tavolo delle trattative con maggiore buona volontà e comprensione, gli americani si accaniscono sulle infrastrutture militari iraniane, mentre i pasdaran colpiscono le basi americane in Medio Oriente, attaccano i paesi del Golfo e bersagliano le petroliere che attraversano lo Stretto senza il consenso degli ayatollah.

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