In occasione dell’uscita del libro Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista l’associazione Sandalion Umanamente ha organizzato un grande incontro sabato 13 agosto a Sassari.

A ricordare il fondatore di Tempi ci saranno gli amici e compagni di battaglia Marina Corradi, editorialista di Avvenire e scrittrice, Mario Mauro, già ministro della Difesa e Paolo Maninchedda, Università di Cagliari, persone e firme care ai nostri lettori.

Il libro raccoglie alcuni testi scelti firmati negli anni da Amicone per il nostro giornale, per Il Foglio, Tracce e Il Sabato ed è arricchito da una prefazione di Giuliano Ferrara (su Tempi di agosto potete trovare anche il suo intervento alla presentazione del libro a Caorle con Gian Micalessin e Davide Prosperi, e qui rivedere l’incontro) nonchè dai contributi di Annalena Valenti, moglie di Amicone, e Francesco Valenti, rettore del Collegio della Guastalla di Monza che modererà l’incontro di sabato.

L’appuntamento è per le ore 18 alla Sala Convegni Galleria Allianz Sky (piazzale Segni 9). Per partecipare è necessario iscriversi compilando questo modulo.

Per leggere Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista vi ricordiamo invece che chi viene a trovarci al Meeting e sottoscrive o rinnova un abbonamento a Tempi, potrà ricevere una copia del libro, il tutto a un prezzo speciale: 60 euro per l’abbonamento full (cartaceo + digitale) e 40 per il digitale. Il volume (176 pagine, 15 euro) è acquistabile anche online sul sito dell’editore Itaca.