Cinquant’anni fa a Seveso dovevano nascere i «mostri», invece è rinato un popolo

Seveso sembrava destinata a morire sotto quella nube avvelenata nel 1976, invece ha tenuto e negli anni ha visto fiorire opere, iniziative, comunità, come ebbe a osservare in seguito con il senno di poi l’allora sindaco Francesco Rocca, uno che non si arrese mai all’onda disfattista. Dovevano nascere solo mostri e «deficienti» e «paralitici» e «menomati» a Seveso (lo scrisse, tra gli altri, anche Enzo Biagi sul Corriere della Sera), e invece nel suo grembo contaminato è rinato un popolo. Il 10 luglio 2026 non sarà solo cinquantesimo anniversario di quel “disastro della diossina” che ancora figura nelle classifiche delle peggiori catastrofi ambientali di sempre, quando, come ricorda con asciuttezza Cbs News, «nel 1976 una fuga di diossina dallo stabilimento Icmesa vicino a Seveso, una città a circa 13 miglia da Milano, causò la morte di 3.300 animali entrati a contatto con il gas; altri 80 mila capi furono abbattuti per prevenire il loro ingresso nella catena alimentare». Il 10 luglio s...